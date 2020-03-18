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Только 43 предприятия Москвы из 712 заявили о возможном снижении производства

Власти столицы ведут мониторинг товарно-сырьевых запасов, наличия аналогов сырья и комплектующих и при необходимости принимают решение о возможных мерах поддержки предприятий

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Только 43 московских предприятия из 712 заявили о возможном снижении объемов производства из-за текущей ситуации в мировой экономике, сообщила в среду пресс-служба заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова по итогам заседания городского оперативного штаба по экономическим вопросам.

В пресс-службе пояснили, что власти ведут постоянный мониторинг товарно-сырьевых запасов, наличия аналогов сырья и комплектующих и при необходимости принимают решение о возможных мерах поддержки предприятий. В частности, ежедневно контролируется состояние 712 промышленных предприятий столицы.

"Пока из них только 43 сообщили о возможном снижении объемов производства, и мы с каждым отрабатываем меры поддержки", - говорится в сообщении.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, у столичных предприятий отмечается "большая гибкость и устойчивость даже по сравнению с европейскими коллегами". "Например, во Франции все заводы Renault уже остановлены, [а] столичный конвейер продолжает работу", - сказал он.

В пресс-службе также сообщили, что на заседании штаба глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов отметил, что оценить негативное влияние текущей ситуации в российской и мировой экономике в связи с пандемией можно будет не раньше конца второго квартала 2020 года.

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