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Продажи риса, соли и гречки в сети "Утконос" за неделю выросли в 3-3,5 раза

Коммерческий директор сети Михаил Толоконников сообщил, что сейчас наблюдается повышенный спрос на онлайн-заказ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Продажи риса, соли и гречки в торговой сети "Утконос" за неделю выросли в 3-3,5 раза. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор сети Михаил Толоконников.

"Мы видим увеличенный спрос почти во всех категориях, а особенно среди товаров длительного хранения. Если говорить о социально значимых продуктах, то выраженный спрос демонстрирует сухая бакалея. Например, продажи соли и риса в штучном эквиваленте выросли на 222%, а гречневой крупы - на 257% относительно прошлой недели", - сказал он.

Толоконников отметил, что сейчас наблюдается повышенный спрос на онлайн-заказы, их количество увеличилось на 56% по сравнению с прошлой неделей. При этом запас продуктов питания и товаров повседневного спроса полностью удовлетворяет текущие потребности покупателей, даже несмотря на повышенный спрос. "Поставки на склад осуществляются в штатном режиме, так что дефицита товаров не ожидаем", - подчеркнул он.

Компания пока не планирует менять цену продаваемой продукции. "На текущий день не видим причин для того, чтобы говорить о резких скачках цен или об изменении политики ценообразования в компании. Мы будем продолжать предлагать нашим покупателям действующий сейчас уровень цен", - сказал Толоконников.

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