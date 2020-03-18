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Распространение коронавируса нового типа

ФАС создала оперативный штаб по мониторингу ситуации с продуктами и лекарствами

Ранее ФАС сообщала о том, что пока не получала жалоб на рост цен или нехватку социально значимых товаров
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по мониторингу цен на лекарства и медицинские изделия ФАС России преобразована в оперативный штаб по контролю ситуации на продовольственных рынках, рынках лекарств и медицинских товаров. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Рабочая группа по мониторингу цен на лекарства и медицинские изделия ФАС России преобразована в оперативный штаб по контролю ситуации на продовольственных рынках, рынках лекарств и медицинских товаров. Штаб в постоянном режиме мониторит цены, наличие товаров в продаже и принимает меры антимонопольного реагирования в случае необоснованного роста цен и наличия данных о дефиците", - говорится в сообщении.

Ранее ФАС России сообщала о том, что пока не получала жалоб на рост цен или нехватку социально значимых товаров. Правительство РФ расширило практику использования "зеленого коридора" для ввоза социально значимых товаров и при необходимости готово к мерам дополнительной поддержки торговли в условиях коронавируса. Согласно данным, опубликованным в документе "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития", одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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