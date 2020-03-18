Кабмин выделил 11,8 млрд рублей медикам, работающим с пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 11,8 млрд рублей из резервного фонда на финансовую поддержку медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.

"11,8 млрд рублей выделено из резервного фонда правительства России на финансовую поддержку медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией", - говорится в сообщении.