Правительству могут разрешить перераспределять ассигнования без внесения поправок в закон

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров внес в Госдуму РФ законопроект, разрешающий правительству РФ перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенной в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ.

"В целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, законопроектом предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на иные цели, определенные правительством РФ", - говорится в документе. "В этой связи предлагается ввести дополнительное к установленным Бюджетным кодексом РФ основание для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" по решениям правительства РФ", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить правительство РФ правом принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год и верхнего предела внутреннего госдолга по государственным гарантиям РФ.