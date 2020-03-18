Кабмин Украины решил ввести спецпошлину на электроэнергию и уголь из РФ в размере 65%

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Украины решило ввести специальную пошлину на электроэнергию и уголь из РФ, кроме антрацитового угля для энергетики и коксующегося угля для энергетики, в размере 65% с 1 апреля 2020 года. Такое решение было поддержано на заседании кабинета министров по инициативе главы Минэкономики Игоря Петрашко.

"Предлагается внести изменения в постановление кабинета министров от 18 июля 2019 года номер 624 "Вопрос внедрения специальной пошлины на отдельные товары, происхождением и РФ, которые ввозятся на таможенную территорию Украины", - сказал он. Петрашко сообщил, что в указанное постановление предлагается дополнить пунктами "электроэнергия" и "все типы угля", кроме антрацитового и коксующегося.