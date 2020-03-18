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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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"Хотелось бы выше". Кремль считает низкой нынешнюю цену на нефть

Россия "очень внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках", отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кремль считает нынешний уровень цен на нефть низким, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

"Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше", - ответил он на вопрос, устраивает ли Россию цена на нефть на уровне около $27 за баррель. 

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей координации добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ или в других форматах, Песков отметил, что Россия "очень внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках". "Анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция", - сказал представитель Кремля. 

Во вторник сообщалось, что Ирак призвал безотлагательно созвать внеочередные консультации стран ОПЕК+ для определения совместных действий на рынке нефти. 

Цена нефти опустилась на фоне выхода из сделки по сокращению добычи ОПЕК+ России и Саудовской Аравии. 9 марта она подешевела на 30%, до $31 за баррель. На торгах 18 марта цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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