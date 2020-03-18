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Володин отметил значимость поддержки капиталовложений в РФ в условиях ситуации на рынках

Ранее Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о защите и поощрении капиталовложений в РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил необходимость защиты капиталовложений в РФ в условиях непростой экономической ситуации в мире. Об этом он заявил при обсуждении соответствующего законопроекта, поддержанного Госдумой в среду во втором чтении, отметив, что в третьем чтении документ может быть принят уже в четверг.

"Вы знаете, что законопроект вызвал огромный интерес представителей бизнеса регионов и всех депутатов Государственной думы, мы его обсуждали в рамках первого чтения очень активно, провели слушания, создали рабочую группу... Учитывая непростую ситуацию на рынках, учитывая стоимость нефти, нам важно поддержать, защитить, поощрить капиталовложения, инвестиции, которые пойдут у нас в экономику. Вот цель данного законопроекта", - обратился спикер к коллегам.

После положительного голосования палаты глава профильного комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев предложил вынести документ на третье чтение на четверг, отметив при этом, что работа над законопроектом и над отклоненными поправками продолжится.

"Поддерживается", - отреагировал Володин. Спикер поблагодарил за проделанную работу Жигарева и Минфин, вместе с которым удалось выйти на "приемлемые решения". "Да, возможно, они не всех устраивают, но это все-таки серьезный шаг вперед. Правильно было бы сделать и другие шаги, поэтому, Сергей Александрович, не останавливайтесь, правильно будет попросить… чтобы работа была продолжена. И, возможно, мы выйдем на следующий этап, уже внеся коррективы в этот закон, но это предмет будущей работы. Спасибо, коллеги, очень серьезный, нужный закон, ожидаемый", - заключил Володин.

Госдума в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект о защите и поощрении капиталовложений в РФ, в первом чтении законопроект был поддержан 10 декабря 2019 года. В редакции первого чтения документ предусматривал два инвестиционных режима: общий и проектный. В редакции, подготовленной ко второму чтению, исключено понятие общего инвестиционного режима. Документ содержит только требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Ко второму чтению из текста документа исключены требования к общему объему проекта, остался только необходимый объем капвложений организации, реализующей проект.

В качестве порога инвестиций предлагается закрепить следующие нормы: не менее 250 млн руб. для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, не менее 500 млн руб. для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства (в редакции первого чтения этот порог составлял 1,5 млрд руб.). Не менее 1,5 млрд руб. для новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства, не менее 5 млрд руб. для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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