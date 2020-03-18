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Минфин США отказался снимать санкции с Олега Дерипаски

До 26 марта Минфин США предоставит бизнесмену доказательный меморандум, объясняющий отказ от снятия санкций
Олег Дерипаска Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Олег Дерипаска
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отказало российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в снятии санкций, введенных против него в апреле 2018 года. Это следует из материалов суда округа Колумбия от 17 марта.

Соответствующее решение было принято 6 марта. До 26 марта Минфин США предоставит Дерипаске доказательный меморандум, объясняющий отказ от снятия санкций. После этого бизнесмен должен будет внести изменения в свое ходатайство.

Как пояснила ТАСС представитель Дерипаски, бизнесмен подавал просьбу о пересмотре решения о введении санкций в административном порядке. "По просьбе OFAC, на период, пока они рассматривали эту просьбу, судебное рассмотрение было приостановлено", - сказала собеседница агентства. Теперь, когда прошение было отклонено, ранее приостановленный судебный процесс возобновится.

Она уточнила, что просьба рассматривалась в течение девяти месяцев - с 27 июня 2019 года.

Санкции против бизнесмена

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года бизнесмен подал в суд на Минфин США. Он заявлял, что санкции нанесли ему ущерб более чем в $7,5 млрд. В июне он потребовал снять с него санкции. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения санкций. Эти данные Дерипаска называл ложными.

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