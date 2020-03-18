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Власти Москвы из-за мировой экономической ситуации открыли горячую линию для бизнеса

Горячая линия будет работать в будни с 08:00 до 20:00 мск

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Москвы в связи с мировой экономической ситуацией открыли горячую линию для представителей городских предприятий. Об этом сообщает в среду пресс-служба заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

"Начала свою работу горячая линия "Центр поддержки экономики в городе Москве",- сказал Ефимов, слова которого цитирует пресс-служба. Такое решение, уточнили в пресс-службе, было принято на заседании оперативного штаба по экономическим вопросам.

"Наша первоочередная задача на ближайшее время - сформировать перечень адекватных и эффективных мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации", - продолжил Ефимов. По его словам, для формирования такого перечня необходимо наличие полной и адекватной отраслевой информации о состоянии каждой сферы и каждого направления бизнеса.

В пресс-службе заметили, что главой центра назначен руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. "Центр будет работать в двух режимах: как на прием информации от представителей разных категорий бизнеса - крупного, малого и среднего - так и на опрос, получение информации извне в рамках рабочих групп, в рамках работы с профессиональными сообществами", - уточнил Пуртов.

В пресс-службе уточнили, что горячая линия будет работать в будни с 08:00 до 20:00 мск по телефону: (495) 539-59-99.

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