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Москвичи на 100% обеспечены молоком, гречкой и яйцами российского производства

Около 9% мяса и 18% рыбы и рыбопродуктов еще поступает из-за рубежа

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Жители Москвы обеспечены на 100% молоком, гречкой и яйцами отечественного производства. Небольшая доля мяса и рыбы еще поступает из-за рубежа, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Москвичи на 100% обеспечены отечественным молоком, сахаром, подсолнечным маслом, гречневой крупой и яйцом, на 91% - мясом и мясопродуктами, на 82% - отечественной рыбой и рыбопродуктами, на 79% - молочной продукцией", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова по итогам заседания городского оперативного штаба по экономическим вопросам.

Он уточнил, что сокращается зависимость города от импорта наиболее востребованных продуктов: объемы поставок импортного продовольствия в город с 2013 года уменьшились на 36% - с 3,7 до 2,4 млн т, доля импортного мяса и мясопродуктов на продовольственном рынке города снизилась с 44% до 9%, рыбы и рыбопродуктов с 40% до 18%, молочной продукции с 32% до 21%.

В сообщении отмечается, что по итогам 2019 года пищевая промышленность Москвы показала уверенный рост: объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями Москвы за 2019 год составил 436,4 млрд руб. Прирост к прошлому году - 3,1 %.

Уточняется, что самый большой рост в сравнении с 2018 годом показало производство сыров - на 19,5%, или в натуральном выражении - на 15,6 тыс. т. Рыбное производство возросло на 0,8 тыс. т (85,2%). Кроме того, выросло производство печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения - 26 тыс. т (+7,7%), хлебобулочных изделий - 98,3 тыс. т (+3,5%), какао, шоколада и прочих сахарных кондитерских изделий - 192,6 тыс. т (+3,4%), безалкогольных напитков - 75 875,3 тыс. декалитров (+2,3%).

"В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности в Москве сегодня работают 66 крупных и средних предприятий. Организации пищевой отрасли города в прошлом году не только нарастили производство, но и увеличили заработную плату своим работникам. Так, среднемесячная зарплата в 2019 году на предприятиях столичного пищепрома выросла почти на 9% и составила 67,3 тыс. рублей. А в некоторых отраслях среднемесячная зарплата увеличилась более чем на треть - в производстве напитков, например, этот показатель составил 117,7 тыс. рублей, что на 33,1% больше, чем в 2018 году", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

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