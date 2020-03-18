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Курс евро превысил 86 рублей

Курс доллара вырос до 78,15 рубля
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже взлетел на 3,79% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 86,05 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 3,6%, до 78,15 руб.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 3,5% - до 27,72 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 5,63% - до 25,79 доллара за баррель.

Российские биржевые индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Так, индекс РТС падает на 8,2%, до 858,03 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс Мосбиржи теряет 4,07% и находится на отметке в 2137,21 пункта. На этом уровне индекс был в апреле 2018 г.

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