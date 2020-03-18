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Мишустин поручил приостановить до 1 мая проверки, в том числе налоговые и таможенные

Также до 20 марта рассмотрят вопрос о приостановке уже назначенных проверок

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить проведение проверок, в том числе налоговых и таможенных, и до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок. Об этом говорится в перечне поручений главы правительства, опубликованном на сайте кабмина.

"Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер", - говорится в документе.

Срок действия этого поручения - незамедлительно.

Кроме того, ведомствам предписано в срок до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановлении уже назначенных проверок.

Ранее Мишустин поручил Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по налогам со сроком уплаты до 1 мая 2020 г. для российских туристических фирм и авиакомпаний. Кроме того, Минфину предписано до 20 марта внести в правительство проект закона по отказу от пени за долги по налогам турфирм и авиакомпаний.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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