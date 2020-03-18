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Интервью Владимира Путина ТАСС

Песков: сумму, достаточную для достойной жизни, должен рассчитывать кабмин

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, считают ли в Кремле сумму в 1,5 размера МРОТ достаточной для того, чтобы гражданин мог относить себя к среднему классу

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сумму, достаточную для достойной жизни, Кремль рассчитывать не должен, это вопрос правительства. Такое мнение он высказал, комментируя заявления президента Владимира Путина в эксклюзивном интервью ТАСС о том, что более 70% граждан РФ относятся к среднему классу.

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"Это вопрос скорее для правительства, мы не можем в Кремле определять эту сумму. Сумма рассчитывается на основе целого множества параметров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле сумму в 1,5 размера МРОТ достаточной для того, чтобы гражданин мог относить себя к среднему классу. "Если вы внимательно посмотрели интервью, а я вам советую это сделать внимательно, именно в интервью он говорит, что существуют абсолютно разные методики во всем мире. И во всем мире, и в ВОЗе, и в международных других организациях, и т. д. Это достаточно относительное понятие", - обратил внимание Песков.

При этом он заявил, что ему очень приятно, что журналисты очень внимательно знакомятся с каждой частью интервью российского лидера, публикующихся в рамках эксклюзивного проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Журналисты указали представителю Кремля на то, что Путин при оценке уровня благосостояния россиян, сослался на методику Всемирного банка, согласно которой доход в 1,5 раза превышающий МРОТ считается адекватным для среднего класса. Однако на самом деле методика Всемирного банка к среднему классу относит домохозяйства, чей уровень потребления в 1,5 раза превышает уровень национальной шкалы бедности, а потребление определяется как расходы на товары и услуги. "Нужно разобраться, мы обязательно это проверим, - пообещал Песков. - Я сейчас не могу сходу ответить, но это интересное замечание. Мы обязательно это проверим".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичИнтервью Владимира Путина ТАСС
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