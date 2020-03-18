Белоусов предлагает создать отдельное законодательство для модернизации БАМа и Транссиба

ПРОКОПЬЕВСК, /Кемеровская область/, 18 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов предлагает создать отдельное законодательство для модернизации Восточного полигона, как это делалось во время строительства Крымского моста и подготовки к Олимпиаде в Сочи. Об этом он сообщил журналистам.

"В условиях сложной ситуации в экономике мира и в экономике Российской Федерации нам нужно для этого (чтобы выйти на целевые показатели модернизации БАМа и Транссиба - прим. ТАСС) пойти на беспрецедентные меры, то есть, по сути, сделать такие же изъятия из действующего законодательства при строительстве полигона Восточный, которые мы делали, когда строили Крымский мост или готовились к Олимпиаде в Сочи. В этом смысле полигон Восточный для вывоза угля мы приравниваем к Олимпиаде в Сочи и строительству Крымского моста. Нужно это все сделать и принять это в течение весенней сессии, и реализовать собственно стройку", - сказал он.

Ранее РЖД и власти Кузбасса подписали соглашение, которое предполагает вывоз 53 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении в 2020 году.

О проекте развития Восточного полигона

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн.

РБК со ссылкой на материалы РЖД сообщал, что холдинг подготовил план по ускоренному развитию железных дорог Восточного полигона, сроки реализации планируется сократить на один-два года.

По информации издания, РЖД планируют ускорить строительство дополнительных железнодорожных путей и развитие станций на участках Мариинск - Тайшет, Междуреченск - Тайшет, Хабаровск - Находка. Перечень включает в себя 50 объектов первого этапа модернизации Восточного полигона, а также объекты, необходимые для реализации проекта по скоростной доставке контейнеров от дальневосточных портов к западным границам России.

Документ также предполагает интенсификацию второго этапа развития магистралей, реализация которого позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год. Новый план устанавливает крайний срок второго этапа на 2023 год вместо первоначального 2024 года.