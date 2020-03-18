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Распространение коронавируса нового типа

Дмитрий Мазепин получил отрицательные результаты теста на коронавирус

Ранее председатель совета директоров "Уралхима" сдал анализы на коронавирус и для подстраховки самоизолировался, несмотря на хорошее самочувствие, сообщили в департаменте по связям с общественностью "Уралхима"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин получил отрицательные результаты анализа на Covid-19, сообщил департамент по связям с общественностью "Уралхима".

"Председатель совета директоров АО "ОХК "Уралхим", заместитель председателя совета директоров ПАО "Уралкалий", член Бюро правления РСПП Дмитрий Мазепин получил результаты теста на коронавирус (Covid-19). Они - отрицательные", - говорится в сообщении.

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В компании уточнили, что исследование было проведено в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и в федеральном бюджетном учреждении науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирская область).

Ранее компания сообщила, что Мазепин добровольно сдал анализы на коронавирус и для подстраховки самоизолировался, несмотря на хорошее самочувствие, поскольку общается с широком кругом лиц, а заболевание часто протекает при отсутствии симптомов.

Также в пресс-службе "Уралхима" отметили, что московские офисы АО "ОХК "Уралхим" и ПАО "Уралкалий" со вторника переведены на удаленную работу. Сотрудникам не рекомендовано посещать места массового скопления людей, включая общественный транспорт. В компаниях принимаются все меры, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса, отметили в "Уралхиме".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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