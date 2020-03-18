Дмитрий Мазепин получил отрицательные результаты теста на коронавирус

Удаленка для людей с детьми, тесты, форс-мажор. Главное о коронавирусе за 17 марта

В компании уточнили, что исследование было проведено в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и в федеральном бюджетном учреждении науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирская область).

Ранее компания сообщила, что Мазепин добровольно сдал анализы на коронавирус и для подстраховки самоизолировался, несмотря на хорошее самочувствие, поскольку общается с широком кругом лиц, а заболевание часто протекает при отсутствии симптомов.

Также в пресс-службе "Уралхима" отметили, что московские офисы АО "ОХК "Уралхим" и ПАО "Уралкалий" со вторника переведены на удаленную работу. Сотрудникам не рекомендовано посещать места массового скопления людей, включая общественный транспорт. В компаниях принимаются все меры, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса, отметили в "Уралхиме".