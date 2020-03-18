Курс доллара второй раз за день превысил 79 рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 4,9% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,18 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

18 марта курс доллара к рублю уже превышал этот уровень. В первые минуты торгов на Московской бирже он вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля. Однако после скачка он замедлился.

В последний раз доллар торговался на этом уровне в феврале 2016 года.

Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 рубля.

Ослабления рубля наблюдается на фоне дешевеющей нефти. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 4,8% - до $27,35 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 8,7% - до $24,88 за баррель.