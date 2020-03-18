В "Магните" сообщили, что не испытывают проблем со снабжением магазинов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Крупнейшая по числу магазинов в России торговая сеть "Магнит" не видит риска сбоя своих логистических цепочек и дефицита товара на фоне предпринимаемых в России и других странах мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

В опубликованной 16 марта аудированной финансовой отчетности "Магнита" за 2019 год был указан риск влияния распространении коронавируса на глобальные цепочки поставок. "В настоящее время "Магнит" не испытывает никаких проблем с поставками товаров из-за рубежа, а актуальность риска сбоя поставок сведена к минимальному значению. <...> Компания не фиксирует никаких логистических сбоев", - говорится в сообщении.

На фоне роста спроса на товары первой необходимости "Магнит" увеличил отгрузки из распределительных центров в магазины на 20% по всему ассортименту продукции, начал увеличивать уровень запасов товаров также непосредственно в магазинах. Отгрузки товаров первой необходимости, в том числе круп, муки, сахара, подсолнечного масла, консервов, детского питания, сгущенного молока, бытовой химии и средств личной гигиены, компания нарастила на 30%.

Так, запас бытовой химии на складах "Магнита" составляет более четырех месяцев, консервов - более трех месяцев. Запас социально-значимых продуктов питания длительного хранения увеличен в два раза.

Ранее представитель Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), также сообщал, что объемы поставок социально-значимых товаров со складов в магазины группы были увеличены в 2-4 раза. По его словам, "запасов на складах достаточно, цены стабильны, повышенные поставки продолжаются", при нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня.

О компании

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд руб. В мае 2018 г. банк продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group Александра Винокурова. Сеть на конец 2019 г. объединяла 20 тыс. 725 магазинов, включая 14 тыс. 622 тыс. магазинов "у дома". Общая выручка "Магнита" за 2019 г. выросла на 10,6% по сравнению с 2018 г. и составила 1,368 трлн руб.