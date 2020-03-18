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Мировые цены на нефть
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Саудовская Аравия готова поддерживать поставки нефти в 12,3 млн б/с несколько месяцев

Ранее глава Saudi Aramco Амин Нассер говорил о готовности обеспечить добычу 12 млн баррелей нефти в сутки в течение года без дополнительных инвестиций, еще 300 тыс. компания планировала задействовать из резервов
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной Saudi Aramco в течение нескольких месяцев поддерживать поставки нефти на максимальном уровне - 12,3 млн баррелей в сутки, говорится в заявлении министерства.

"Министерство энергетики поручило Saudi Aramco продолжить поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки в течение ближайших месяцев", - отмечается в документе.

Ранее глава Saudi Aramco Амин Нассер говорил, что компания готова обеспечить добычу 12 млн баррелей нефти в сутки в течение года без дополнительных инвестиций. Еще 300 тыс. баррелей компания планировала задействовать из резервов.

Теги
Саудовская АравияМировые цены на нефть
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