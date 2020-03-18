Саудовская Аравия готова поддерживать поставки нефти в 12,3 млн б/с несколько месяцев

ТАСС, 18 марта. Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной Saudi Aramco в течение нескольких месяцев поддерживать поставки нефти на максимальном уровне - 12,3 млн баррелей в сутки, говорится в заявлении министерства.

"Министерство энергетики поручило Saudi Aramco продолжить поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки в течение ближайших месяцев", - отмечается в документе.

Ранее глава Saudi Aramco Амин Нассер говорил, что компания готова обеспечить добычу 12 млн баррелей нефти в сутки в течение года без дополнительных инвестиций. Еще 300 тыс. баррелей компания планировала задействовать из резервов.