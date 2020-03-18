Документы кабмина о поддержке экономики будут согласовывать за несколько часов

ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН /Кемеровская область/, 18 марта. / ТАСС/. Согласование постановлений правительства, выпускаемых в рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в России, будет занимать несколько часов. Исполнять их будут в ускоренном порядке, заявил в среду первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Ситуацию мы достаточно жестко и плотно контролируем. Первый план действий с большим разделом по поддержке малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей председатель правительства [Михаил Мишустин] подписал вчера. Договорились о том, что все решения, поставновления правительства, которые идут в рамках антикризиса, будут исполняться в специальном порядке и средний срок их выпуска будет сутки, а согласования будут занимать несколько часов", - рассказал Белоусов на совещании, посвященном развитию Кузбасса.

По его словам, уже идет работа с постановлением Минпромторга о бесперебойных поставках товаров и антисептиков.

"Первую группу таких постановлений я уже вчера взял в работу, это касается министерства промышленности и торговли, они связаны с поддержкой торговли, для того чтобы не было перебоев никаких, обеспечивалось наличие запасов и так далее. И второе - это производство средств индивидуальной защиты, масок, антисептиков, средств гигиены и так далее. Вот эти все вещи сейчас Минпромторг развертывает производство, наращивает, точнее, потому что производство уже развернуто и очень быстро будут приниматься решения. Поэтому первый план уже вышел - мы работаем очень быстро", - добавил Белоусов.