Расчет по сделкам и подтверждение выплат: пять преимуществ обращения к депозиту нотариуса

Любая сделка с недвижимостью - это сложная и рискованная операция. Высокая ценность квартиры, земельного участка или дома может оказаться причиной мошенничества со стороны недобросовестных продавцов и посредников. Обезопасить деньги в таком случае можно с помощью депозитного счета нотариуса - средства не только будут защищены от мошенников, но и не пропадут при банкротстве банка.

1. Безопасность

Главное преимущество внесения денег на депозитный счет нотариуса - гарантия безопасности как для плательщика, так и для самих средств. Чтобы перевести деньги на такой счет, их не нужно обналичивать, куда-то перевозить или через кого-то передавать: они перечисляются в безналичной форме - со счета заявителя на счет нотариуса.

Если речь идет о расчете между сторонами сделки с недвижимостью, то деньги поступят продавцу только после регистрации перехода права собственности. За соблюдение этого требования непосредственно отвечает нотариус, чей депозитный счет задействован в сделке.

У депозита нотариуса нет рисков, свойственных банковским ячейкам. Деньги из ячеек могут своровать, перехватить их в момент транспортировки, подменить купюры на фальшивые и т. д. С депозитом в условиях безналичного формата всех операций таких проблем возникнуть не может.

2. Дополнительная защита от банкротства банка

Во время ликвидации юридического лица, признанного банкротом, формируется так называемая конкурсная масса - все имущество, которое есть у этого лица на момент конкурсного производства - завершающей процедуры банкротства. При этом в случае с банком средства из конкурсной массы возвращаются кредиторам (вкладчикам и клиентам банка) в порядке очередности и чаще всего не в полном объеме.

В свою очередь, все деньги, внесенные на депозит нотариуса, в случае банкротства банка сразу выводятся из конкурсной массы и возвращаются нотариусу, а тот передает деньги их собственнику. То есть рисков недополучить часть денег или долго ждать возвращения средств здесь нет. Такие гарантии особенно важны, когда речь идет о крупных суммах, фигурирующих при расчете по сделкам между юридическими лицами.

3. Удобство при расчете по сделкам

Возможности депозита нотариуса при сделках с недвижимостью не только помогут избежать лишних рисков, но и сделают процедуру расчета удобнее как для покупателя, так и для продавца. Покупателю нужно будет лишь перевести безналичные средства на указанные нотариусом реквизиты. За своевременный перевод денег продавцу также будет отвечать нотариус - после соблюдения всех условий договора, касающихся расчета.

Таким образом, нотариус возьмет на себя решение правовых вопросов на всех этапах сделки: от первичного запроса и проверки всех юридических сведений до перечисления средств и передачи готовых документов участникам сделки.

Безопасно перечислять деньги на депозит нотариуса к концу 2020 года также можно будет и в удаленном режиме, через специальный онлайн-сервис нотариата и портал Госуслуг.

4. Это способ подтвердить исполнение долговых обязательств

Бывают ситуации, когда должник готов вернуть деньги в оговоренный с кредитором срок, но тот по каким-то причинам не может принять платеж. Такое может случиться, если, к примеру, у банка отозвали лицензию, его отделения закрылись - и должник не знает, как теперь погашать кредит.

Может показаться, что такой расклад ему только на руку и кредит сам по себе исчезнет вместе с лопнувшим банком. Однако на практике такого не происходит. Рано или поздно обанкротившейся финансовой организации назначат правопреемника, а должнику придется не только вновь начать погашать кредит, но и выплачивать пени за просрочку планового платежа. То же самое происходит с неоплаченной вовремя коммуналкой из-за затянувшейся смены управляющей компании.

Этой юридической тонкостью зачастую пользуются мошенники, маскирующиеся под компании, которые выдают микрозаймы. Как только наступает время очередного платежа, представители организации перестают выходить на связь или просто не принимают деньги, а затем выставляют должнику счет, куда помимо неоплаченной части кредита включаются и немалые штрафы за просрочку.

В подобных случаях заемщику лучше заранее обезопасить себя и внести необходимый платеж по кредиту на депозит нотариуса в срок, указанный в договоре. По закону долговое обязательство будет считаться исполненным с момента внесения средств на депозитный счет. В таком случае плательщик остается добросовестным, а проблему дальнейшего перечисления средств пропавшему кредитору нотариус возьмет под свой контроль.

5. Доступность

Если депозит нотариуса используется для расчета по нотариально удостоверенной сделке, то стоимость такой услуги составит всего 1,5 тыс. рублей. Если же речь идет об исполнении долговых обязательств, то тариф на такое нотариальное действие рассчитывается как 0,5% от внесенной на депозит суммы плюс плата за услуги правового и технического характера, размер которой зависит от региона, в котором должник обращается к нотариусу.

Такие расценки выгодно отличают депозитный счет нотариуса от тех же банковских ячеек, где, несмотря на относительно невысокую стоимость аренды, клиент банка платит приличную сумму за целый ряд сопутствующих услуг. Как правило, в них включаются страховые взносы за ячейку, залог за ключи от нее, плата за дополнительное соглашение к договору, в котором подробно расписываются все условия получения денег продавцом, и т. д. А если речь идет о целой цепочке сделок, то арендовать придется не одну, а несколько ячеек и, соответственно, заплатить за дополнительные соглашения по ним.