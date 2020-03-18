ТАСС, 18 марта. Российские туроператоры начали фиксировать отказы от туров в Сочи на фоне сообщений о пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По забронированным в январе - феврале турам в Сочи пошли отказы", - отмечается в сообщении.

Сначала на фоне "закрытия" для российских туристов нескольких зарубежных направлений наблюдался рост продаж туров в Сочи, потом он замедлился, а теперь даже есть отказы, говорят туроператоры. Например, 17 марта клиенты компании "Алеан" аннулировали около 5% забронированных туров с глубиной до сентября, сообщает РСТ со ссылкой на директора туроператора Оксану Булах.

"С конца прошлой недели у туристов стала нарастать неуверенность, что им удастся реализовать свои летние планы. Сейчас внутренний туризм не выглядит островком стабильности. Если паника будет нарастать, люди предпочтут вкладываться не в отдых, а в макароны и гречку. И это уже началось", - отметил генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его мнению, если начались отказы по направлениям, которым пока ничего не угрожает, это значит, что туристы решили взять паузу. Аннуляции туров на май - июнь понемногу нарастают. Сочинские компании наблюдают аналогичный расклад - в целом продажи растут, но активность людей снижается, а неопределенность происходящего влечет за собой отказы, отмечает РСТ.