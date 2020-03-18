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В Минпромторге объяснили причины перебоев с поставкой гречки

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что перебои произошли из-за необходимости доставить крупу со складов в Алтайском крае
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Перебои с наличием в российских магазинах гречневой крупы были связаны с необходимостью доставить ее со складов в Алтайском крае. При этом проблем с объемом запасов этой крупы не наблюдается, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

"С гречкой были перебои. Гречка у нас сосредоточена в Алтайском крае, складирована. Ее оттуда доставляют. Объемы гречки достаточные, мы сегодня с Минсельхозом разговаривали, коллеги говорят: "Нет проблем с гречкой". Ее иногда просто не успевают подвозить, потому что это требует определенного времени", - сказал он.

Также Евтухов отметил, что в регионах не наблюдается такого увеличения спроса на отдельные группы товаров, как в Москве, где рост достигает 5-10 раз. "Нет проблем с товарами. Распределительные центры и склады сетей и крупных, и средних, забиты под завязку", - резюмировал он.

Ранее в Минпромторге заявили, что запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель, дефицита не будет.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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