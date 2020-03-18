Минпромторг ожидает снижения повышенного спроса на продукты в Москве в течение недели

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ ожидает снижения повышенного спроса на продукты питания в Москве к концу текущей недели или к середине следующей. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Мы считаем, что к концу этой недели - середине следующей желание населения скупать продукты питания именно в Московском регионе сойдет окончательно на нет", - сказал он.

Евтухов подчеркнул, что в России система торговли и система снабжения развиты намного лучше, чем в других странах, благодаря развитию всех форматов торговли. Особенно он отметил развитие торгового сегмента малого бизнеса и добавил, что Минпромторг уже направил в регионы письма с инструкциями, как стоит развивать торговлю. "Нужно поддерживать рынок, чтобы как можно больше продуктов питания попадало на стол нашим гражданам", - заключил он.

В новость были внесены изменения - (16:28 мск) - добавлены подробности.