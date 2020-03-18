Рапота: сроки отмены роуминга в Союзном государстве остаются в силе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией остаются прежними, позиции сторон по этому вопросу не менялись. Об этом заявил в интервью ТАСС государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Я не вижу тут никаких противоречий. Идет системная работа двух министерств связи. Запланированные сроки пока остаются в силе", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли ситуация вокруг подготовки дорожных карт по интеграции затормозить процесс отмены роуминга.

"Сбои, конечно, могут быть, как в любом деле, но принципиальных изменений позиций в готовности довести это дело до конца нет", - отметил он.

В конце декабря в Минкомсвязи РФ со ссылкой на финальную версию подписанной сторонами дорожной карты сообщили, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.