Рапота заявил, что кооперация предприятий РФ и Белоруссии идет и без их интеграции

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кооперация между крупными российскими и белорусскими предприятиями успешно осуществляется даже без реализации планов по их слиянию и обмену активами. Об этом заявил в интервью ТАСС государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Такая кооперация существует. Без поглощений она прекрасно себе живет, поэтому это необязательно. Идея была продиктована необходимостью или, во всяком случае, желанием усилить эффективность производства дублирующихся видов продукции, - сказал он. - Не получилось в силу разных обстоятельств".

"Видимо, у глав предприятий, которые должны были быть вовлечены в это дело, не было достаточной экономической мотивации. Поэтому пока все остается на своих местах. Но никакого ущерба их деятельности не нанесено. Желали как лучше, но оставили как есть", - добавил Рапота.

Идея создания крупных межгосударственных российско-белорусских производственных объединений возникла в начале 2010-х годов. В ее основе лежала идея об устранении конкуренции между предприятиями, производящими сходные виды продукции. В 2011 году госкорпорации "Ростехнологии" предложили интегрировать "Камаз" и Минский автомобильный завод, компанию "Росэлектроника" и белорусское предприятие "Интеграл", затем возникли инициативы по объединению Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) с соответствующими структурами в России. Однако сторонам так и не удалось договориться о долях собственности и управлении будущими международными производственными комплексами.