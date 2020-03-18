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Распространение коронавируса нового типа
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В Берлине отменяется международный авиасалон ILA-2020

Ранее в Берлине отменили туристическую ярмарку ITB

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Международная авиа- и аэрокосмическая выставка ILA Berlin, которая должна была проходить в Берлине 13-17 мая, отменяется из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в среду журналистам организаторы выставки.

В этом году в традиционном салоне ожидалось участие около 1 тыс. экспонентов, в том числе из России. "Для нас ясно: мы несем ответственность за экспонентов, партнеров и посетителей ILA-2020", - отмечается в заявлении.

ILA относится к крупнейшим выставкам в мире в области авиастроения. Старейшая в мире выставка летательных аппаратов различного назначения проводится с 1909 года, она проходит на территории строящегося международного аэропорта "Берлин-Бранденбург".

Ранее в Берлине из-за коронавируса была отменена международная туристическая ярмарка ITB.

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ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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