Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Ранее Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

"В связи с экстренным снижением ставки ФРС США Райффайзенбанк вынужден изменить условия приема и пролонгации вкладов в долларах США. С 1 апреля мы отменим прием вкладов в этой валюте. Также по существующим депозитам будет отменена пролонгация. После окончания срока вклада средства вместе с процентами поступят на счет, с которого вклад был открыт", - говорится в сообщении.

Изменения коснутся четырех видов депозитов и пяти вкладов. При этом клиенты банка по-прежнему смогут хранить доллары на текущих счетах.