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Госдума запросит ФАС о возможности запрета на злоупотребления цифровых агрегаторов такси

Авторы поручения отмечают рост нелегального рынка перевозок такси

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету по экономической политике совместно с ФАС рассмотреть целесообразность введения антимонопольного запрета на злоупотребления в деятельности цифровых агрегаторов такси, обеспечивающих взаимодействие продавцов и покупателей услуг, в том числе запрет на навязывание невыгодных условий продавцам и (или) покупателям. Поручение было инициировано депутатами Госдумы Евгением Марковым и Кириллом Черкасовым (ЛДПР).

Авторы поручения отмечают рост нелегального рынка перевозок такси. "Его объем в денежном выражении вырос на 35% - с 75 млрд рублей в 2017 году до 101 млрд рублей в 2019 году и составляет не менее 12% от общего объема рынка такси. <...> Отсутствие должного контроля за водителями приводит к снижению безопасности перевозок, а увеличение количества водителей создает необходимость для адаптации механизмов обеспечения контроля и транспортной безопасности, в том числе с использованием цифровых технологий", - отмечается в тексте документа.

"Экспертами отмечается массовый уход перевозчиков от уплаты налогов, а результаты контрольных закупок в Москве показали, что без разрешений работает более 30% такси", - отмечают авторы поручения.

Кроме того, возникает опасность монополизации рынка такси в связи с приходом на рынок Сбербанка, а также развитием "Яндекс.Такси", что, в свою очередь, негативным образом повлияет на увеличение стоимости услуги и поставит под вопрос безопасность поездок на такси, указывается в документе. Депутаты напоминают, что законопроект об ответственности для агрегаторов такси обсуждался в Госдуме, однако был снят с рассмотрения комитетом по транспорту.

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