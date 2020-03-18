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"Аэрофлот" сократит количество рейсов в Минск и Ереван

"Аэрофлот" до 30 апреля сократит количество рейсов в Минск и Ереван - компания.

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Минпромторг заявил о договоренности с ретейлерами о стабилизации цен на продовольствие
В ведомстве ожидают снижения повышенного спроса на продукты в Москве к концу текущей недели или к середине следующей
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