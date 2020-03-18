Курс фунта к доллару упал до минимальных значений с середины 1980-х годов

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару упал в среду до минимальных значений с середины 1980-х годов на фоне рисков мировой экономической рецессии из-за пандемии коронавируса.

Как свидетельствуют данные торгов, за среду английская национальная валюта уже потеряла 1,8% и сейчас торгуется на уровне $1,183 за фунт. Для сравнения, 9 марта - до того момента, как власти стран Европы и США ввели ограничения на полеты самолетов и частично ограничили въезд на свою территорию, за фунт давали $1,31.

Слабеет британская валюта и к евро - сейчас фунт стоит €1,08. Всего с начала месяца он подешевел по отношению к американской и европейской валютам на 6%.

По мнению Пола Джексона, главы подразделения по исследованию вопросов размещения активов компании Invesco, дополнительное давление на экономику Соединенного Королевства оказывает тот факт, что страна покинула ЕС. "Если вы уже ослаблены существующими проблемами (в случае фунта стерлингов это Brexit), то риски становятся еще больше", - цитирует эксперта газета Financial Times.

"Ответные меры Великобритании [на вспышку коронавируса] на самом деле отличаются от тех, что мы видим в других странах Европы, и я думаю, что это одна из причин, почему фунт стерлингов столь непопулярен", - добавила главный экономист компании Hermes Investment Management Сильвия Дальанджело.

Ситуация в Великобритании

Пока в Великобритании не введены никакие ограничения на перемещения граждан, как, например, в Италии или Испании. Между тем населению рекомендовано воздерживаться от контактов с окружающими и любых поездок без крайней необходимости. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон также посоветовал британцам избегать мест скопления людей, походов на концерты, в кинотеатры и пабы. При этом правительство пока не будет настаивать на их закрытии. По словам Джонсона, такие меры едва ли понадобятся, однако все же могут быть приняты.

По состоянию на 17 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании выросло более чем на четверть и достигло 1950. При этом, по оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, реальное число случаев может достигать 55 тыс. Число летальных исходов достигло 71.