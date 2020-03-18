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Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

Обновленный iPad Pro доступен для заказа с 18 марта
Описание
© EPA-EFE/LARRY W. SMITH

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro. Об этом сообщается в среду на сайте компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния).

Согласно опубликованным данным, обновленный iPad Pro оснащен наиболее современным процессором A12Z Bionic. Как уверяют в Apple, его использование позволяет обрабатывать видеоматериалы высочайшего качества и работать с 3D-графикой. Планшетный компьютер в двух своих вариациях оснащен экраном диагональю 11 или 12,9 дюйма.

На задней панели нового iPad Pro расположен блок с двумя камерами - стандартной и широкоугольной. Компания отмечает, что пять микрофонов, которыми оснащен обновленный планшетный компьютер, позволяют добиться "студийного качества записи" аудио. Сканер LiDAR, как утверждают в Apple, предоставляет пользователю широкий спектр возможностей при работе с технологиями дополненной реальности (AR). Обновленный iPad Pro доступен для заказа с 18 марта, подчеркнули в компании.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация превышает триллион долларов.

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