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Ключевые американские индексы рухнули на 5-6% при открытии торгов на фоне коронавируса

Dow Jones опустился до отметки 19954,11 пункта, S&P 500 упал до 2391,81 пункта, Nasdaq опустился до уровня 6968,53 пункта
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© AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Ключевые американские индексы снизились на 5-6% при открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов потерял 6,04% и опустился до отметки 19954,11 пункта. Падение индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 5,43%, до 2391,81 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 4,99%, до уровня 6968,53 пункта.

Нефть марки WTI к 09:30 по времени Восточного побережья США (16:30 мск) потеряла в стоимости $3,03 (11,30%) и стоит $23,79 за баррель.

Телекомпания Си-эн-би-си указывает, что падение индексов связано с сохраняющейся угрозой распространения в США и в мире нового коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 6496, умерли по меньшей мере 114 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерли. По информации оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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