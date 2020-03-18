Ставку аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний снизили вдвое до 1 октября

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Росавиация снизила ставку сбора за аэронавигационное обслуживание вдвое до 1 октября для полетов внутри России и практически обнулила для полетов в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и внутри ДФО. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Такая мера поможет российским авиакомпаниям сэкономить 4,7 млрд рублей.

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"Принятые меры по установлению понижающих коэффициентов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов российских авиакомпаний позволят снизить себестоимость перевозки. Предварительные оценки экономии финансовых средств российских пользователей воздушного пространства составляют 4,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Снижение аэронавигационных сборов - одна из мер по поддержке авиакомпаний, которые 17 марта анонсировал первый заместитель министра транспорта РФ - руководитель Росавиации Александр Нерадько. Также, по его словам, среди возможных мер - договоренность с лизингодателями о снижении ставок, продление нулевого НДС на рейсах в обход Москвы, а также прямая финансовая помощь.

О лизинговых ставках также говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство прорабатывает возможность введения отсрочки по уплате лизинговых платежей для транспортных компаний, чей бизнес пострадал от пандемии коронавируса, говорил он.

На данный момент авиакомпании России на фоне коронавируса приостановили большую часть международных полетов, которые классически считаются доходными направлениями, в отличие от внутренних рейсов.