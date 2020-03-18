"Победа" с 20 марта приостановит рейсы в Дубай

"Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Дубай и обратно с датами вылета в период с 20 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме. Срок поступления на счет зависит от условий банка - эмитента карты и составляет в среднем 14 дней", - говорится в сообщении компании.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 20 марта приостанавливает рейсы в Дубай (ОАЭ) в связи с ограничением правительства РФ на полеты, говорится в сообщении компании.

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При этом авиаперевозчик уточнил, что для возвращения клиентов из Дубая планируется выполнить четыре вывозных рейса. Их актуальное расписание размещено на сайте pobeda.aero.

"На данный момент компания сосредоточена на вывозе максимально возможного количества клиентов, находящихся сейчас на территориях закрытых для полетов стран", - пояснили в "Победе".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ с 20 марта.

С 18 марта в Россию ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в период до 1 мая. На данный момент авиасообщение РФ и ряда стран ограничено. За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и другие.