Компания Lego временно закрывает магазины по всему миру, кроме Китая, из-за коронавируса

ТАСС, 18 марта. Датская компания Lego, занимающаяся производством развивающих игрушек для детей, объявила о приостановке деятельности своих магазинов во всех странах мира, за исключением Китая, до 27 марта в связи со вспышкой коронавируса нового вида. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в среду на ее странице в Twitter.

"Здоровье и безопасность детей по всему миру являются нашим главным приоритетом. Мы временно закрываем наши магазины как минимум до 27 марта во всех странах, кроме Китая", - говорится в заявлении производителя. При этом отмечается, что онлайн-магазин компании продолжит работу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.