KFC в России начала собирать заказы только в формате "на вынос" в связи с коронавирусом

"В связи с развитием ситуации по коронавирусу в России и мире сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC усилила меры, направленные на обеспечение безопасности гостей и сотрудников в своих более чем 900 ресторанах по всей России. Все заказы собираются только в формате "на вынос", при этом гости по-прежнему могут выбирать: остаться в зале ресторана или поесть за его пределами", - говорится в сообщении.

Кроме того, сеть увеличила запас дезинфицирующих средств в каждом ресторане. Как отметили в компании, он рассчитан минимум на месяц и при необходимости своевременно пополняется. Все рестораны сети заменили мыло в гостевых санузлах на антибактериальное. Также с каждым заказом бесплатно выдаются влажные салфетки.

В компании отметили, что каждый гость может воспользоваться санитайзером по запросу на кассе. В ближайшие дни завершится установка отдельных диспенсеров с санитайзерами во всех ресторанах сети, кроме расположенных в зоне фудкортов. Частота уборки гостевых санузлов увеличена до одного раза в 15 минут.

По решению руководства сети, увеличена частота уборки и санитарной обработки всех помещений, а также зон, до которых чаще всего дотрагиваются люди. В частности, столы дезинфицируются после каждого гостя, киоски самообслуживания - раз в 30 минут, кассы, прилавки - не реже одного раза в час. И, наконец, KFC усилил правила гигиены для сотрудников, повысив частоту мытья рук и обработки их антибактериальными средствами. Кроме того, введено обязательное измерение температуры тела у всех сотрудников, выходящих на смену, а также визуальный контроль их физического состояния.

В ближайшие дни компанией будет дополнительно закуплено 1 тыс. термометров. Ежедневно команды ресторанов проходят инструктаж с подробными рекомендациями о том, как следить за самочувствием и какие меры предосторожности предпринимать. Получить заказ на продукцию компании также можно с помощью бесконтактной доставки.

Позиция других ресторанов

Как сообщил руководитель отдела координации и развития ГК "Шоколадница" Павел Перов, сеть также увеличила кратность уборки и дезинфекции помещений кофеен. Ее сотрудники обрабатывают столы и помещения дезраствором, туалетные комнаты снабжены антисептическим мылом, сохраняется дистанция между столами не менее 1 метра, усилен санитарно-гигиенический контроль персонала. "Что касается графика работы кофеен - мы оперативно реагируем на изменение потребительского спроса, регулируя количество сотрудников, задействованных в работе кофеен, меняем режим работы кофеен в случаях существенного изменения потока гостей", - сказал он, отметив, что изменения производятся точечно и большинство кофеен работают в прежнем режиме.

"Макдоналдс" также продолжит работать по всей России, сообщили в пресс-службе сети ресторанов. Но при этом там вводятся дополнительные меры безопасности. "Мы заинтересованы в поддержке населения России, поэтому мы берем на себя обязательство сдерживать рост цен, а также обеспечивать посетителей и гостей бесплатными антисептическими средствами", - сообщил представитель сети.