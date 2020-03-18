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Ставрополье в 2020 году планирует получить более 260 млн рублей курортного сбора

Средства направят на строительство и ремонт объектов туристической инфраструктуры

ПЯТИГОРСК, 18 марта. /ТАСС/. Ставропольский край планирует в 2020 году получить в бюджет региона 267 млн рублей курортного сбора. Средства пойдут на строительство и ремонт объектов туристической инфраструктуры в городах-курортах, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

"Плановый показатель курортного сбора на 2020 год составляет 267 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет собранных средств будут благоустроены мемориальный комплекс "Журавли", сквер при памятнике Ходжаеву, городская площадь в Кисловодске. В Ессентуках будут проведены работы по благоустройству лечебного парка. В Пятигорске запланировано завершение ремонта поющего фонтана. В Железноводске - благоустройство нижних терренкуров Курортного парка.

По данным пресс-службы, в 2018 году объем доходов от уплаты курортного сбора превысил 185 млн рублей. В 2019 году он составил 292 млн рублей. Плательщиками курортного сбора в прошлом году стали почти 534 тыс. отдыхающих.

"В 2019 году за счет средств курортного сбора в Ессентуках была благоустроена партерная группа у парка "Курортный", отдельные территории на объектах парка, а также комплекс Верхних минеральных ванн. В Железноводске проведены работы по ремонту терренкура, благоустроена территория в рамках ремонта Нижней каскадной лестницы. В Пятигорске благоустроен парк "Цветник", отремонтирован тротуар по ул. Лермонтова, фонтаны "Лягушки", "Счастливый улов". В Кисловодске проведены работы по благоустройству пешеходных зон улиц Коминтерна и Урицкого, скверов при памятниках Ксении Ге и Д.И. Тюленеву на Курортном бульваре", - отмечается в пресс-релизе.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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