Unilever планирует запустить в России производство антисептика на контрактных мощностях

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Компания Unilever, специализирующаяся на выпуске товаров повседневного спроса, планирует запустить в России производство антисептика на контрактных мощностях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Для локального производства и импортных поставок на российский рынок антисептиков с содержанием спирта не менее 70% (как рекомендует Всемирная организация здравоохранения) требуется лицензия на производство спиртосодержащих изделий, которой ни один из наших локальных филиалов, к сожалению, не располагает. Ее получение может занимать до 12 месяцев, так что в настоящий момент мы в срочном работаем над запуском такого решения под нашими торговыми марками на производственных площадках наших контрактных производителей средств бытовой химии и личной гигиены, которые имеют необходимую лицензию", - сказал официальный представитель компании.

Параметры обсуждаемого проекта пока неизвестны.

Unilever - один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса с ежегодным объемом продаж около 170 млрд единиц продукции. В России Unilever представлен с 1992 года. Общий объем инвестиций Unilever в российскую экономику в настоящее время превышает 205 млрд рублей, а численность сотрудников компании в России насчитывает около 4 тыс. человек.

Выпуск продукции Unilever на территории России осуществляется на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.