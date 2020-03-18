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Wintershall Dea пока инвестировала в "Северный поток - 2" примерно 75% от обещанной суммы

Компания не смогла прокомментировать возможные сроки завершения строительства газопровода

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea - один из финансовых партнеров "Газпрома" по газопроводу "Северный поток - 2" - на текущий момент направила на финансирование проекта примерно 75% от обещанной суммы в €950 млн. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"К настоящему моменту на финансирование газопровода "Северный поток - 2" мы направили примерно три четверти обещанной суммы в €950 млн", - сообщили в компании.

Таким образом, направленный объем инвестиций составляет примерно €712 млн.

В то же время компания не смогла прокомментировать возможные сроки завершения строительства газопровода. "Поскольку мы являемся только финансовым инвестором проекта, мы никак не можем прокомментировать вопрос о сроках строительства. Это должны сделать коллеги из компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG", - сообщили в компании.

Ранее в среду во время пресс-конференции глава Wintershall Dea сообщил, что не располагает другими данными по срокам ввода газопровода в эксплуатацию, кроме озвученных ранее президентом РФ Владимиром Путиным - первый или второй квартал 2021 года.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". Пока "Северный поток - 2" построен на 93%.

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