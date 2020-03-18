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Корейская SK Gas внедрит цифровое решение для повышения энергоэффективности на базе AI

Оно поставляется в форме готового программного обеспечения, не требуя значительных затрат на внедрение и адаптацию к существующим системам

ТАСС, 18 марта. Компания SK Gas Co., крупнейший местный импортер и дистрибьютер сжиженного углеводородного газа в Республике Корея, заключила стратегическое партнерство с французской Metron SAS для разработки и внедрения сервисной платформы на базе AI. Об этом сообщило издание The Korea Bizwire.

Существующие системы управления энергопотреблением предприятия (FEMS) способны показывать только данные о текущем состоянии и анализировать потребление на базе предустановленных моделей. Алгоритмы машинного обучения, лежащие в основе новой системы, которая будет внедрена при поддержке Metron SAS, позволят анализировать большие массивы данных для различных точек предприятия и выявлять потенциальные варианты снижения уровня потребления и повышения энергоэффективности.

"Очень важным преимуществом нового решения является то, что оно поставляется в форме готового программного обеспечения, не требуя значительных затрат на внедрение и адаптацию к существующим системам", - отметил представитель компании.

Ранее SK Gas осуществила пилотный проект решения Metron для предприятий в Южной Корее и подтвердила работоспособность системы. Аналогичные решения Metron SAS уже были внедрены на 100 предприятиях клиентов в 22 странах, что позволило сократить их уровень энергозатрат на 5-10%.

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