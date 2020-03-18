Spar объяснил ограничения продаж в одни руки борьбой со спекуляциями

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Торговая сеть Spar ввела ограничение на продажу некоторых категорий товаров в одни руки, чтобы избежать спекуляций. Об этом заявил ТАСС в среду представитель "Спар Миддл Волга".

"Хотим избежать спекуляций на рынке, стабилизировать как-то ситуацию с чересчур повышенным сейчас спросом на некоторые виды товаров", - сказал собеседник агентства. По его словам, "ничего критичного" не происходит.

Проблем с поставками у Spar нет, заверил представитель компании. "Разумеется, спрос повышен, есть определенные моменты, но мы в рабочем режиме все решаем", - добавил он.

Ранее корреспондент ТАСС убедился, что в магазинах сети повесили объявления об ограничении количества и веса товара, которые может приобрести один покупатель. Так, в точке на Днепропетровской улице в Москве висит объявление: "Мы продаем не более 10 штук в одни руки, чтобы всем хватило товара".

В торговых сетях "Магнит", "Лента", Metro и "Ашан" не планируют вводить ограничения. "Лента" не планирует вводить ограничения по количеству отпускаемого товара. Такие ограничения возможны только как условие промоакции", - отметил представитель ретейлера. В "Магните" заявили, что намерены обеспечивать доступность товаров, а не вводить ограничения.

Сервис доставки товаров "СберМаркет" (доставляет товары из "Вкусвилла", "Азбуки Вкуса" и других сетей), а также онлайн-гипермаркет "Утконос" также не планируют вводить ограничения, сообщили ТАСС в компаниях. "Сейчас часть клиентов закупают определенные категории продуктов впрок <...>. Команда "СберМаркета" сотрудничает с ретейлерами и постоянно обменивается данными о наличии товаров на складах, чтобы клиенты видели актуальную информацию о доступных для заказа продуктах. Наши партнеры регулярно обновляют запасы и тесно сотрудничают с поставщиками по текущей ситуации", - заверил представитель "СберМаркета".