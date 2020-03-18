Торговые сети не фиксируют существенных колебаний цен на консервы и крупы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские ретейлеры не фиксируют существенного колебания цен на продовольственные товары, заявил ТАСС представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

"АКОРТ регулярно направляет совместно с другими участниками рынка статистику, касающуюся товарооборота, в Минпромторг. Заметных ценовых колебаний на продовольственные товары, в частности на товары повышенного спроса - макароны, консервы, крупы, средства личной гигиены, в торговых сетях АКОРТ не зафиксировано", - сказал он.

Вопрос обоснованности роста цен контролируется Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минпромторгом, напомнил собеседник агентства.

При этом представитель ассоциации отметил, что случае поступления от поставщиков запросов на повышение закупочных цен торговые сети будут внимательно отслеживать обоснованность таких запросов, в особенности на группу социально значимых товаров.

Ранее в ФАС России сообщили ТАСС, что в ведомство поступают жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты - крупы, в том числе гречку, а также сахар и муку.