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"Магнит" переходит на круглосуточную доставку товаров в Москве и области

Кроме того, компания переводит часть своего автопарка и распределительные центры на ночную дистрибуцию

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Магнит" переходит на круглосуточную доставку товаров в Москве и области, переводит распределительные центры на ночную дистрибуцию, говорится в сообщении компании.

"Розничная сеть для обеспечения торговых точек Москвы и Московской области продуктами, в том числе первой необходимости с длительным сроком хранения, дополняет собственную логистику ночной доставкой. Из распределительных центров (РЦ) Дмитров и Коломна более 400 машин компании будут круглосуточно отгружать товары в магазины региона", - говорится в сообщении.

Компания переводит часть своего автопарка и распределительные центры, обслуживающие регион, на ночную дистрибуцию. Это порядка 400 грузовых машин, два логистических комплекса в Дмитрове и Коломне. Они будут отгружать товары почти в 2,5 тыс. магазинов разных форматов.

"Для работы персонала логистических комплексов в новом режиме сеть увеличивает штат сотрудников на 10% и перераспределяет нагрузку между дневными и ночными сменами. Кроме того, "Магнит" формирует новые графики прямой доставки, чтобы товары максимально быстро поступали в магазины. Для удобства жителей компания будет стремиться осуществлять ночную логистику в жилых районах малоформатным транспортом", - сообщили в компании.

Сейчас для дистрибуции по России задействован весь собственный парк грузовиков компании - около 5,6 тыс. автомобилей, повышенный уровень запасов поддерживается во всех 38 распределительных центрах компании. Запас социально-значимых продуктов длительного хранения увеличен вдвое.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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