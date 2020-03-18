Самый крупный в Ингушетии сад намерен увеличить производство до 32 тыс. т в 2020 году

МАГАС, 18 марта. /ТАСС/. Крупнейший в Ингушетии производитель фруктов "Сад-гигант "Ингушетия" намерен увеличить производство до 32 тыс. т в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра экономики, промышленности и торговли Республики Ингушетия Лиана Плиева.

"Проект успешен, результаты налицо, создано 1580 штатных и наемных рабочих мест, за 2019 год предприятие обеспечило рост налоговых отчислений по сравнению с 2018 годом в 2,7 раза. В 2020 году планируется увеличение урожая на 33,3% больше уровня 2019 года. По оценке, сбор урожая плодов составит 32 тыс. т", - сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день из 1100 га площади под садами занято 994 га. "Еще 20 га отведены под питомник, на 20 га находятся лесополосы, на 30 га расположены строения, в том числе построен оптово-распределительный центр для хранения до 61 тыс. т яблок и других сельхозпродуктов с цехом по сортировке и товарной обработке плодов, а также площади для хранения контейнеров", - отметила Плиева, добавив, что закладка новых садов не планируется.

"Сад-гигант "Ингушетия" - первый интенсивный фруктовый сад в Ингушетии. Это проект по выращиванию фруктов по европейским технологиям, позволяющим собирать до 55 т яблок с 1 га. Он был заложен в 2013 году, сейчас на предприятии выращивают более 15 сортов яблок, а также черешню, сливу, персик, нектарин. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии, всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.