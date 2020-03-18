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"Россети" перевели центры обслуживания клиентов в некоторых регионах в удаленный режим

Оператор одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире оказывает все клиентские услуги и принимает заявки онлайн и по телефонам

ТАСС, 18 марта. Группа "Россети" закрыла центры обслуживания в 22 регионах и перевела работу с клиентами в удаленный режим во всех регионах присутствия. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"С сегодняшнего в 22 регионах страны в качестве временной меры полностью закрыты центры обслуживания клиентов и центры обслуживания потребителей. С завтрашнего дня добавятся еще 8 регионов. При этом компании группы "Россети" продолжают своевременно оказывать все клиентские услуги, а заявки от потребителей приниматься онлайн или по телефонам горячей линии", - говорится в сообщении группы.

Представитель "Россетей" пояснил, что группа полностью готова к дистанционному обслуживанию потребителей. Все вопросы, связанные с электроснабжением, потребители могут решить в дистанционном формате, благодаря онлайн-сервисам, включая мобильные приложения.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ в 80 регионах.

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