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Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020 год

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета на 162,7 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, разработанный для реализации социальных мер, которые были озвучены в послании Федеральному собранию 15 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей - до 19,7 трлн рублей, в 2021 году - на 556,9 млрд рублей, до 21,2 трлн рублей, в 2022 году - на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.

Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы.

Согласно закону, доходы федерального бюджета также вырастут: в 2020 году - на 214 млрд рублей, до 20,6 трлн рублей, в 2021 году - на 646 млрд рублей, до 21,9 трлн рублей, в 2022 году - на 755 млрд рублей, до 22,8 трлн рублей. При этом профицит бюджета на 2020 год остается на ранее запланированном уровне - 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1 процентного пункта - до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

В конце февраля глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Минфин пересмотрит весной прогноз и параметры бюджета на 2020 год с учетом последствий от распространения коронавируса.

Сегодня, 18 марта, Силуанов заявил, что бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным и придется задействовать средства резерва - Фонда национального благосостояния.

Министр подчеркнул влияние снижения цен на нефть на ситуацию в экономике. По его словам, "только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает нам объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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