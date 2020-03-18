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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс доллара на бирже превысил 80 рублей

В последний раз он находился на этом уровне в феврале 2016 года
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 80,01 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз доллар находился на этом уровне в феврале 2016 года.

Курс евро растет на 4,8% - до 86,87 рубля.

Ослабление рубля наблюдается на фоне дешевеющей нефти. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 9,57% - до $26,98 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 15,2% - до $23,15 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 5%, РТС - на 11%
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