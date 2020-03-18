Рост средних зарплат зафиксирован во всех регионах Северного Кавказа по итогам 2019 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Средние номинальные заработные платы увеличились во всех семи регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по итогам 2019 года. Наибольший рост на 10,4% зафиксирован в Кабардино-Балкарии, сообщили в среду в управлении Федеральной службы государственной статистики по СКФО.

"Средняя номинальная начисленная заработная плата в 2019 году в процентном соотношении к 2018 году: Республика Дагестан 107,7%, Республика Ингушетия 107,2%, Кабардино-Балкарская Республика 110,4%, Карачаево-Черкесская Республика 105,7%, Республика Северная Осетия-Алания 104,5%, Чеченская Республика 106%, Ставропольский край 107,5%", - говорится на сайте управления.

В среднем по округу рост составил 7,2%. В денежном выражении самая высокая средняя зарплата по итогам 2019 года зафиксирована в Ставропольском крае - 31 тыс. 866 рублей. Самая низкая средняя зарплата в Карачаево-Черкесии - чуть более 27 тыс. рублей.

Также в большинстве регионов округа на конец января 2020 года зафиксировано снижение числа безработных по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рост количества граждан, оставшихся без работы, отмечается в двух из семи регионах округа - в Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Для стимулирования инвестиционной активности, развития экономики, снижения безработицы и решения других задач в округе была разработана и реализуется госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Она предполагает также создание современной туристической инфраструктуры, снижение безработицы, модернизацию школ, детсадов, больниц и других социальных объектов.