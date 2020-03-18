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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 5%, РТС - на 11%

РТС откатился к позициям марта 2018 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили падением торги на Московской бирже. Так, индекс Мосбиржи упал на 5,04%, до 2112,64 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс РТС рухнул на 10,96% и находится на отметке в 832,26 пункта. На этом уровне индекс был в марте 2018 года.

Лидерами падения к закрытию торгов стали акции ТГК-1 (-13,3%), ОВК (-12,98%), банк "Санкт-Петербург" (-12,65%), "Аэрофлота" (-12,2%), "Русала" (-11,26%), префы "Башнефти" (-10,03%), обыкновенные акции "Лукойла" (-9,94%), "Норникеля" (-9,78%), "Новатэка" (-9,2%) и префы "Татнефти" (-9,6%).

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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